Les plateformes de mise en relation au secours des circuits courts alimentaires

Agriculture

Alors que le confinement a perturbé les approvisionnements alimentaires, nombre de collectivités ont soutenu l’essor des circuits courts de proximité. De nombreux outils de mise en relation entre producteurs et consommateurs ont été mis en ligne, tant par des acteurs privés que des collectivités. De la commune à la région, tous les échelons de collectivités ont testé et développé des plateformes en ligne, celles dotées d’un projet alimentaire territorial étant mieux préparées.

LES TERRITORIAUX IMAGINENT LE MONDE D’APRÈS. Urbanisme, changement climatique, finances, fonction publique, management, mobilité, numérique… A quoi doit ressembler le monde post-Covid-19 dans les territoires ? « La Gazette » donne la parole à ses lecteurs en recueillant leur expertise pour mieux construire l’avenir.

Fermeture des cantines scolaires, restrictions sur les déplacements et les marchés de plein vent, risques de pénurie de produits frais : le confinement a bousculé les circuits alimentaires. Les plateformes de mise en relation entre producteurs agricoles et consommateurs sont apparues comme une réponse à cette situation. « D’un côté, il y avait besoin d’écouler des marchandises, de l’autre, une demande non satisfaite. Nous avons cherché à faciliter la mise en relation et à limiter la casse économique », explique-t-on à l’Agence de l’alimentation de Nouvelle-Aquitaine. Montée en partenariat avec les instances consulaires et avec l’appui d’une agence spécialisée, la cartographie régionale est en ligne dès le 31 mars. Elle référence 1 695 producteurs et artisans dans 12 départements ; en six semaines, elle a touché 269 000 visiteurs pour un million de pages ...

