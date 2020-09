Addictologie : dotations régionales et finances pour 2020

Santé

Publié le 07/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un arrêté du 7 juillet fixe pour l’année 2020 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles selon ce tableau :

Région DRL au 01/06/2020 AUVERGNE RHONE-ALPES 63 604 856 € BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 32 856 994 € BRETAGNE 21 747 168 € CORSE 4 191 178 € CENTRE VAL DE LOIRE 21 523 271 € GRAND EST 57 024 191 € GUADELOUPE 8 169 754 € GUYANE 13 660 417 € HAUTS-DE-France 71 395 500 € ILE-DE-France 170 670 317 € MARTINIQUE 8 416 083 € NOUVELLE AQUITAINE 54 405 425 € NORMANDIE 29 950 687 € OCCITANIE 67 523 196 € LA REUNION 10 960 196 € MAYOTTE 1 540 150 € PACA 62 472 519 € PAYS DE LA LOIRE 27 700 945 € Total DRL 727 812 846 €