Face à la baisse des impôts de production, faible opposition des associations d’élus

Fiscalité économique

Publié le 04/09/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

De la "ligne rouge" édifiée par le président de l'Association des maires de France, François Baroin il y a quelques mois sur la baisse des impôts de production, il ne reste plus beaucoup d'opposition. Les associations d'élus ont acté à contre cœur la baisse pour plus de 10 milliards d'euros de la fiscalité économique locale pour aider à la relocalisation des entreprises dans le cadre du plan de relance.

Après l’annonce du plan relance « d’une ampleur inédite », selon Jean Castex, jeudi 03 septembre 2020, les associations d’élus actent, sans grande opposition, la baisse des impôts de production pour une valeur de 10 milliards d’euros en 2021 et observent avec inquiétude une nouvelle diminution de la fiscalité locale.

Dans le détail, le gouvernement a annoncé la suppression de la part régionale de la CVAE pour 7,25 milliards d’euros et son remplacement par une part de TVA dynamique. La Contribution économique des entreprises CET (qui réunit la CVAE et la Cotisation foncière des entreprises CFE) verra son taux de plafonnement en fonction de la valeur- ajoutée abaissé de 3 à 2 % « afin d’éviter que tout ou partie du gain pour les entreprises de la baisse de la CVAE et des impôts ...

