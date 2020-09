Plan de relance : le gouvernement sollicite les agents

Plan de relance

Publié le 04/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

La ministre de la Transformation et de la fonction publiques, incite ceux qu'elle appelle les « agents de la relance » à participer à une consultation en ligne. Deux questions sont posées : quelle est la mesure principale que son ministère devrait prendre pour simplifier l’action publique afin de faciliter la relance de notre pays ? Comment permettre aux agents de mieux remplir cet objectif ?

Se réinventer, se simplifier, se « décomplexifier », selon les mots du Premier ministre. C’est tout ce que permettrait la mise en œuvre du plan de relance dévoilé le 3 septembre, selon le ministère de la Transformation et de la fonction publiques.

Dans un un message qu’elle adresse aux agents le 4 septembre, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, souhaite que les bonnes idées du terrain survenues durant le plus fort de la crise sanitaire servent au gouvernement pour nourrir son action.

« Missions d’agents de la relance »

L’objectif du gouvernement ? « Faciliter et accélérer les démarches des particuliers et des entreprises, améliorer concrètement l’environnement de travail des agents publics pour qu’ils accomplissent leurs missions d’agents de la relance dans les meilleurs conditions. »

La relance et la transformation de la France doivent se faire par, mais aussi et surtout avec les agents publics, insiste la ministre dans son courrier et une vidéo en ligne.

Agents de la #FonctionPublique d’État, des collectivités territoriales, des établissements publics sanitaires et sociaux, vous êtes aussi les agents de #FranceRelance !

Votre avis compte👇 pic.twitter.com/HFEzbGGgmb — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) September 4, 2020

Consultation de tous les agents

Par cette communication, Amélie de Montchalin lance une consultation de tous les agents publics, qu’ils viennent de l’État, des collectivités territoriales, ou des établissements publics sanitaires et sociaux, sur deux questions :

Quelle est la mesure principale que mon ministère devrait prendre pour simplifier l’action publique afin de faciliter la relance de notre pays ?

Quelle est la mesure principale à prendre qui vous permettrait, dans votre action quotidienne, de mieux remplir cet objectif?

Cette consultation, qui n’est pas sans rappeler celle du programme Action publique 2022, est ouverte dès ce 4 septembre sur le nouveau site du ministère « transformation.gouv.fr ». Les contributions relevées en novembre prochain, deux mois avant l’exécution des crédits du plan de relance.

« Dialogue social dense, franc et constructif »

Amélie de Moncthalin s’engage en outre par écrit « à conduire, avec [les] représentants un dialogue social dense franc et constructif sur [leurs] missions et l’organisation des services publics, sur [leurs] conditions de rémunérations, de travail, de protection ».

« J’irai aussi à votre rencontre partout en France […] pour mettre en valeur votre action, et identifier avec vous les blocages, les difficultés mais aussi les recettes qui marchent pour nos services publics. »