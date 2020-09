Des collectivités plutôt en phase avec le plan de relance

Economie

Publié le 04/09/2020 • Par Arnaud Garrigues Delphine Gerbeau Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : France

La plupart des associations d'élus locaux saluent les mesures présentées par Jean Castex. L'AMF met cependant en garde contre les dommages collatéraux de la baisse des impôts de production.

De l’Association des petites villes de France à Régions de France, la tonalité est plutôt positive, ce 4 septembre, au lendemain de la présentation du plan de relance gouvernemental. Le train de mesures « privilégie les PME, particulièrement présentes dans les petites villes, et c’est une bonne chose », salue l’APVF. « Les régions répondent présent et sont prêtes à signer les contrats de plan avec l’Etat », indique-t-on du côté de Régions de France.

Quant à l’Assemblée des communautés de France, elle « souscrit aux nombreuses dispositions prévues par le plan de relance en matière de transition écologique, de rénovation énergétique des bâtiments et des logements, de transports, de cohésion sociale et territoriale et de ...