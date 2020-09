L’Anssi aide à anticiper les attaques par rançongiciel

Cybersécurité

Publié le 04/09/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Documents utiles, France

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information vient de publier, avec la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, un guide de sensibilisation au sujet des attaques par rançongiciel qui se multiplient.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

104 attaques par rançongiciel ont été portées à la connaissance de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) depuis le début de l’année. Plusieurs collectivités ont été concernées, de la région Grand Est à la métropole Aix-Marseille-Provence. Pour sensibiliser les acteurs, entreprises comme les collectivités, l’Anssi diffuse un guide.

« Le préjudice va bien au-delà de la perte des données ou du paiement d’une rançon puisque les organisations victimes doivent faire face à de nombreuses autres conséquences : arrêt de la production, chute du chiffre d’affaires, risques juridiques, altération de la réputation, perte de confiance des clients, etc. Ces attaques génèrent souvent une rupture ou une dégradation d’activité chez la victime », prévient le guide en introduction.

Réduire les risques et réagir en cas d’attaque

Le guide se partage entre deux grands chapitres : réduire le risque d’attaque, avec notamment la sauvegarde régulières des fichiers, la mise à jour, le contrôle des droits d’accès et la marche à suivre pour réagir en cas d’attaque, suggérant de ne pas payer la rançon et de communiquer correctement, et au bon niveau.

La particularité de ce guide est qu’il est accompagné de témoignages de plusieurs victimes d’attaques par rançongiciel venant d’entreprises touchées, comme M6, Fleury Michon et le CHU de Rouen, attaqué à la fin de l’année 2019.

Cet article est en relation avec le dossier