Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 29 août au 4 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Coopérations territoriales – Selon France Stratégie, réussir la transition écologique et la lutte contre le changement climatique passe par la coopération entre territoires. En se basant sur des expériences locales menées à Brest, Albi, les Hauts-de-France ou le Grand Genève, le think tank gouvernemental, cité par Climatico, met en avant les projets de décarbonisation de l’énergie (Brest), de mobilité (Genève), ou d’autosuffisance alimentaire (Albi). Il souligne ainsi que mutualiser les moyens entre territoires et faire travailler ensemble tous les services permet de développer des stratégies locales et horizontales. Pour autant, France Stratégie reconnaît qu’il est encore difficile d’évaluer ces politiques en l’absence d’une méthodologie de référence.

Ecocides – Est-ce la loi des séries ? Après que le parquet de Paris a ouvert une enquête, contre l’entreprise Lafarge, pour « déversement, jet ou abandon de substances nuisibles » dans la Seine, comme le résume Le Monde, le site 20 Minutes se penche sur Veolia. Il rappelle que la multinationale française avait rendez-vous cette semaine devant le tribunal correctionnel de Rennes pour avoir pollué une rivière d’Ille-et-Vilaine. En 2017, un trop-plein de lait de chaux utilisé dans une usine de production d’eau potable avait été déversé dans un affluent de la Vilaine, ravageant tout le milieu aquatique sur 3 kilomètres.

Capitale – Qui succèdera à Lyon et Besançon ? Le site Mediaterre annonce en effet que le concours « Capitale française de la biodiversité » est lancé. Organisé par le ministère de la Transition écologique, l’Office français pour la biodiversité, l’Institut Paris région, le Cerema et Plante&Cité, le concours, cette année, est décliné sous le thème « Eau et biodiversité ». Les villes intéressées ont jusqu’au 31 décembre pour postuler et mettre en avant, par exemple, leurs actions en faveur de la préservation des zones humides, de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et du littoral ou de la gestion des eaux pluviales.

Stationnement – Le bureau de recherche 6t a publié ce jeudi une étude consacrée au développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes confronté au problème de vol et de stationnement. Comme le souligne Challenges, la peur du vol est encore le frein principal à la pratique du vélo et elle est fortement corrélée à la question du stationnement. Parmi les personnes non équipées, le motif d’absence de stationnement à domicile revient beaucoup, tout comme le fait de devoir le laisser dehors la nuit ou en soirée. Un petit échantillon (10%) serait toutefois prêt à acquérir un vélo s’ils disposaient d’un espace de stationnement sécurisé dans l’espace public.

Meubles – 874 052 tonnes : c’est la quantité de déchets d’éléments d’ameublement collectés en 2019. Selon Environnement magazine, ce chiffre, officialisé par l’éco-organisme Eco-mobilier, présente une hausse de 27% par rapport à l’année précédente. 93% du tonnage total ont même pu être recyclés en matières premières ou valorisés en énergie. Pour rappel, 4794 points de collecte étaient disponibles sur tout le territoire national en 2019 [lire aussi notre article].

Pass partout – Selon Paris Normandie, c’est inédit : le syndicat mixte Atoumod, qui réunit une quinzaine de collectivités, lance en début de semaine prochaine un pass multi-réseaux très proche de son homologue parisien, le pass Navigo. Cet abonnement unique agrègera plusieurs réseaux de la région et donnera un accès illimité à tous les cars, trains ou métros concernés.

Les arbres qui ne cachent pas la forêt – Depuis les années 1950, explique Le Figaro, la surface forestière de l’Europe a augmenté de 300 000 km2 grâce à un programme de plantations et une reconquête naturelle de terres agricoles délaissées pendant l’exode rural. Or, précise aussi cet article, ce qu’on appelle les forêts secondaires, résisteraient mieux à la sécheresse et favoriseraient la biodiversité.

Et aussi…

Alors que la présidente de la région Occitanie vise, à terme, la gratuité des transports scolaires, ceux-ci proposent dès cette année des tarifs sur-mesure et moins chers [Région Occitanie] ;

La présence de chlorure de vinyle monomère prive, depuis 8 mois, les habitants de Luzillé (Indre-et-Loire) d’eau potable [France Bleu] ;

Tous les modes de déplacements réunis en une seule application et pour une tarification unique, c’est désormais possible à Saint-Etienne [La Tribune].