Décentrlisation

Ces acteurs locaux qui prônent un choc de décentralisation

Publié le 10/09/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : Dossiers d'actualité, France

Fabien Calcavechia/La Gazette

Au lendemain d'un confinement qui a montré toutes les limites du système centralisé, les acteurs locaux plaident pour plus d'agilité. A la veille de la réforme « 3D », pour décentralisation, différenciation et déconcentration, ils affichent leur priorité : un rééquilibrage du pouvoir décisionnaire entre l'Etat et les territoires, pour conjurer la catastrophe économique.

Santé