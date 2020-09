Quels logiciels libres « métiers » utilisent les collectivités ?

Cartographie

Publié le 08/09/2020 • Par La Rédaction • dans : A la Une RH, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Qu'utilisent le département de la Vienne, la ville de Nancy, la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange ou encore la mairie de Lezignan Corbières comme logiciels libres ? L'association Adullact a publié une cartographie pour différentes filières : administration/RH/finances, santé/social, culture/patrimoine, urbanisme et vie locale…

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans les différentes filières de la FPT, à quels logiciels libres « métiers » les agents ont-ils recours ? L’Adullact (Association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales) (1) lève le voile !

Sur le site Comptoir du libre (un service d’Adullact) sont listés, par domaine, les logiciels, et indiqués ceux qui les utilisent. Mais il est également possible de visualiser en un clic tous les logiciels que les collectivités détiennent. On sait par exemple ce qu’utilise la mairie d’Evry-Courcouronnes, l’agglomération de Mont de Marsan,ou encore la ville de Mions.