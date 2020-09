« L’analyse des besoins sociaux joue un rôle de boussole pour les nouveaux élus »

[ENTRETIEN] Social

Publié le 10/09/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

Environ 7 000 communes vont devoir procéder à une analyse des besoins sociaux. Une obligation à voir comme une opportunité, selon Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas).

Les nouvelles équipes municipales sont-elles prêtes à réaliser leur analyse de besoins sociaux (ABS) ?

C’est l’une des quatre obligations légales de leur CCAS, avec la domiciliation des sans-domicile, l’aide à l’instruction des dossiers d’aide sociale et la tenue de fichiers de bénéficiaires de prestations. Les élus ont un an après le début du mandat pour le faire. Cette année, les circonstances sont particulières : les élections ont été bousculées et les agents sont sortis sur les rotules de plusieurs semaines d’épidémie. Les équipes ont été en première ligne pour gérer les urgences sociales, elles ont eu besoin de souffler ! Le travail sur les ABS ne va commencer que maintenant.

Transformer l’obligation en opportunité : ce message de l’Unccas n’est-il pas incantatoire ?

Non, et ...