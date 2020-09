Actions pour aider les plus précaires dans la crise : les territoires à la manœuvre

Social

Publié le 09/09/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : Dossiers d'actualité, France

A même d’identifier et d’agir sur les fragilités sociales, les collectivités mettent en place des réponses spécifiques à leurs territoires. Tour d’horizon de ces initiatives dans le Nord, les Bouches-du-Rhône, les Côtes-d’Armor et le Morbihan.

Pour lutter contre la précarité, les expérimentations fleurissent dans les territoires, malgré des financements fragiles et une pérennisation plus qu’incertaine. Minimum social garanti, épicerie sociale, réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée : des mises en œuvre novatrices qui font la part belle à l’autonomie des personnes accompagnées.

Parier sur le tissu économique local et le circuit court de l’emploi, anticiper les problèmes financiers que rencontrent les publics en difficulté, décloisonner l’accompagnement social en appuyant et en accentuant la transversalité des différents acteurs du secteur… Les expériences sont nombreuses. Focus sur Grande-Synthe, Vitrolles et dans une partie du pays centre ouest Bretagne.