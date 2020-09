Plan de relance : ce qui attend les collectivités locales

Economie

Le gouvernement présentait, ce jeudi 3 septembre, le plan de relance pour l'économie, dénommé "France Relance". Un arsenal qui concerne particulièrement les collectivités territoriales. Décryptage.

100 milliards d’euros. « Près de quatre fois plus » que le plan de 2012, s’est félicité le Premier ministre, Jean Castex, lors de la présentation du plan « France Relance », ce jeudi 3 septembre, à l’issue du conseil des ministres. « C’est le plan le plus massif annoncé à ce jour par un pays européen », a-t-il d’ailleurs ajouté. Et « les effets seront concrets et perceptibles pour le plus grand nombre », assure-t-il.

Le gouvernement a choisi trois priorités :

la transition écologique

la compétitivité des entreprises

la cohésion sociale et territoriale

L’objectif est de revenir « dès 2022 » au niveau de richesse d’avant la Covid-19 mais aussi de ...