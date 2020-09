Un délai supplémentaire pour certains centres d’hébergement

Hébergement

Publié le 03/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

En application de l’article 3 de l’arrêté du 12 mars 2018, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ainsi que les centres d’hébergement d’urgence (CHU) ouverts plus de neuf mois par an, doivent renseigner le tableau d’analyse de l’activité et des coûts prévu par ce même arrêté, pour le 31 octobre de l’année qui suit l’exercice comptable concerné par ce recueil.

A titre dérogatoire et pour tenir compte du fort impact de l’épisode épidémique et de la période d’état d’urgence sanitaire qui s’ensuit, un arrêté du 26 août 2020 repousse la date du 31 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour la remontée des données comptables et d’activité relatives à l’année 2019.