Des repas et de la bienveillance livrés à domicile

En pleine crise sanitaire, la Mairie de Toulouse a fait appel aux services de La Poste pour accompagner les populations les plus fragiles. Des actions menées au jour le jour sur le terrain par les facteurs eux-mêmes.

Au plus près des seniors

A Toulouse, la mairie avait déjà l’habitude de prendre soin de ses habitants les plus âgés. « Nous proposons principalement une activité de restauration auprès des jeunes retraités et des plus de 60 ans qui en ont besoin, précise Alice Bourgade, responsable du Domaine Seniors à la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la mairie de Toulouse. Au total, quinze restaurants, dits solidaires, sont ainsi entièrement gérés par la municipalité ». Les repas sont préparés dans la cuisine centrale de la mairie elle-même avant d’être livrés à travers la ville dans ces restaurants solidaires. Ce sont les agents techniques de la mairie qui réceptionnent les repas et les servent à table, tous les jours de la semaine à l’heure du déjeuner.

Un portage des repas sur mesure

Une organisation bien rôdée qui a été mise à mal par la crise sanitaire et le confinement. « L’ensemble des restaurants ont immédiatement fermé dès le début du confinement à la mi-mars, et il a fallu s’organiser pour les

700 seniors qui bénéficiaient chaque jour de nos services », explique Alice Bourgade. Si certains d’entre eux étaient autonomes et capables de se débrouiller au quotidien, d’autres ont dû bénéficier du portage des repas à leur domicile. « Ce fut une situation très subite et totalement inédite pour la mairie. D’autant que comme les seniors, nos agents étaient eux aussi pour la plupart confinés ». Pour faire face à ce contexte inédit, la mairie de Toulouse a fait appel aux services de La Poste. « On a réparti les prestations de portage entre les facteurs et nos agents encore disponibles », indique Alice Bourgade. Chaque matin les repas conditionnés sur place étaient remis à 4 postiers équipés de véhicules frigorifiques. Et il a suffi d’établir des tournées par quartiers. « Sur un total de 450 repas quotidiens, du lundi au vendredi, les postiers en livraient plus d’un tiers.

La Poste a été extrêmement réactive et efficace », juge la responsable municipale.

Un rôle de sentinelle

Le portage de repas est aussi un moyen de détecter sur place d’éventuelles situations de fragilité. « Les postiers bénéficient déjà d’un lien de proximité et d’une relation de confiance avec les usagers, estime Alice Bourgade. Avec les agents municipaux, ils apportent une dimension humaine de veille sociale et jouent un véritable rôle de sentinelle ». Alors que le déconfinement s’est opéré en douceur, les restaurants reçoivent toujours moitié moins de personnes du fait des mesures barrières. Et le retour à la normale s’opère lentement. « On livre encore entre 200 et 250 repas chaque jour, dont 130 acheminés par les postiers, constate Alice Bourgade. Mais, on incite les seniors à sortir de chez eux et à se rendre dans ces restaurants, c’est très important pour développer leur autonomie et maintenir le lien social. Heureusement, bon nombre de seniors souhaitent revenir afin d’enchainer sur place avec d’autres activités de loisir, qu’elles soient culturelles ou numériques ». En effet, la mairie héberge un café numérique au sein de son restaurant et propose des offres numériques très variées, dont un accompagnement bénévole par des élèves ingénieurs de la région à destination des seniors. Pour l’après-Covid, la mairie réfléchit : « c’est l’occasion d’être plus flexible, de mixer les formes de repas, d’avoir plus de souplesse et d’apporter des solutions ciblées », considère Alice Bourgade. Au cas par cas.

Notre expert précise… Hélène HANSBERG Directrice du marché Secteur public à La Poste « Dans un contexte avéré de vieillissement de la population et d’isolement accru des personnes âgées, La Poste accompagne les collectivités avec une gamme de solutions humaines et technologiques pour répondre aux besoins des personnes fragiles. Pendant le confinement, les facteurs ont ainsi assuré un service de portage de repas à domicile pour les plus vulnérables dans le strict respect des règles de distanciation imposées par la situation sanitaire. La présence quotidienne et régulière du facteur intervient en complément des actions locales soutenues par les associations sur le terrain et les Centres communaux d’action sociale (CCAS). Il s’agit pour La Poste d’une véritable prestation de veille sociale de proximité et les facteurs sont spécifiquement formés pour savoir comment rassurer les personnes âgées.

Notre accompagnement passe aussi par des d’autres solutions comme Ardoiz, une tablette numérique spécialement adaptée aux personnes âgées, qui, pendant cette période a permis d’équiper en urgence plus de 800 résidences seniors de tablettes afin de faciliter le lien avec les familles ». En savoir plus : www.laposte.fr/collectivites

