Accompagner les écoles avec les outils numériques

Le Conseil départemental de Lozère a opté pour une solution de classes mobiles dans l’ensemble des collèges du département. Un choix d’outils numériques guidé par la conviction qu’il faut investir dans le matériel pour développer les usages.

Le numérique dans l’éducation, une priorité

Dans une société qui se digitalise de plus en plus, la maîtrise des outils numériques est devenue un enjeu incontournable pour l’avenir des jeunes élèves. Une opportunité pour les établissements scolaires de déployer toujours plus de ressources, car contrairement aux idées reçues, les zones rurales sont loin d’être déconnectées. Pour Isabelle Darnas, directrice du développement éducatif et culturel au Conseil départemental de Lozère, l’équipement des écoles et la maîtrise des technologies par les élèves sont une priorité.

« Dès 2015, nous avions lancé un plan de renouvellement des postes informatiques et opté pour un nouvel équipement en classes mobiles pour les treize collèges que compte le département ». En 3 ans, quelques 1 000 postes informatiques composés d’ordinateurs fixes et portables ont ainsi été implantés avec, en parallèle, une mise à niveau des serveurs et des infrastructures wifi.

Le choix des classes mobiles

Pour répondre aux besoins de mobilité, le Conseil départemental de Lozère a choisi d’équiper les établissements en tablettes tactiles et de faire appel pour cela au fabricant français Unowhy. Chaque classe a pu ainsi bénéficier de quinze tablettes Sqool, de deux mini-ordinateurs pour le pilotage sur place par l’enseignant, de deux bornes wifi nomades et d’une mallette pour embarquer l’ensemble. Outre une palette logicielle de base, les autres ressources numériques, comme l’abonnement à une solution de visioconférence sécurisée, a été laissé à l’appréciation de chaque établissement. Côté hébergement, les données sont restées protégées sur un cloud local assurant le stockage et le pilotage des mises à jour logicielles.

Logistique et formation

« Nous avons opté pour des tablettes pour des questions d’ergonomie afin de ne pas alourdir les cartables des élèves, rappelle Sophie Montel, la directrice de cabinet de la présidente du Conseil départemental de Lozère. Notre choix s’est alors porté sur une solution de fabrication française et qui bénéficie d’un partenariat avec La Poste.

Un avantage à la fois d’un point de vue logistique pour l’éventuel acheminement direct vers chaque collège, mais aussi d’accompagnement de proximité pour la formation aux usages des enseignants et le service après-vente auprès des responsables d’établissement. Nous avons ainsi sollicité les services de La Poste pour nous aider à la configuration et à la mise en route du matériel ».

Confinement et continuité pédagogique

La Lozère a été le département métropolitain le moins touché par la crise sanitaire. Mais comme partout en France, il a fallu, ici aussi, fermer les écoles pendant les deux mois de confinement. Une situation qui a nécessité une adaptation des modes d’enseignement traditionnels afin d’assurer une continuité pédagogique auprès de tous les élèves. « Grâce à une relation de confiance très forte avec La Poste et Unowhy, leur disponibilité, leur écoute et leur service de grande qualité, nous étions parfaitement rassurés », explique Isabelle Darnas. Certaines familles, qui avaient des problèmes d’équipement, ont sollicité les collèges pour recevoir la tablette à domicile pendant le confinement. Au total, une trentaine de terminaux ont été prêtés aux élèves dans le département et acheminés par La Poste. « Mais, comme ils connaissaient déjà les tablettes et les solutions embarquées, il n’a pas été nécessaire de les accompagner pour l’utilisation du matériel, rappelle Isabelle Darnas. Dans cette période, chacun a fait preuve de souplesse et d’autonomie. Cette obligation de communication à distance a servi d’accélérateur pour développer des usages très bénéfiques du numérique et les élèves, comme les enseignants, se sont tous très bien adaptés ».

Notre expert précise… Hélène HANSBERG Directrice du marché Secteur public à La Poste « Le confinement a souligné l’importance de la maîtrise des outils numériques pour assurer la continuité pédagogique. Pour accompagner ce changement et apporter un service d’e-éducation aux enseignants comme aux élèves, La Poste a bâti un partenariat avec les collectivités pour l’équipement en matériel numérique éducatif. Nous proposons différents types de matériels, mais constatons une véritable appétence des collectivités pour les tablettes d’Unowhy, car c’est un fabricant français et qu’il contribue au développement d’une filière nationale en matière d’EdTech. A ce jour, La Poste a déployé plus de 250 000 tablettes et ordinateurs dans des établissements scolaires en mettant à leur service à la fois son expertise logistique et le savoir-faire de sa direction technique, présente en proximité des territoires via plus de 800 techniciens répartis sur près de 200 sites métropolitains. Lors du confinement de ce printemps, le Ministère de l’Éducation nationale nous a demandé de renforcer cet accompagnement en collectant le matériel numérique présent dans les écoles pour le distribuer auprès des populations locales qui en avaient besoin. Ce travail a pu se faire grâce à l’ensemble de nos facteurs qui assurent un maillage territorial uniforme. Il a été complété par une opération permettant aux élèves en situation de déconnexion numérique de recevoir des devoirs par courrier postal grâce au dispositif ‘’Devoirs à la maison‘’ .» En savoir plus : www.laposte.fr/collectivites

