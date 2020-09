Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Port du masque, télétravail… : les directives dans la fonction publique

Coronavirus

Port du masque, télétravail… : les directives dans la fonction publique

Publié le 02/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, TO non parus au JO, Toute l'actu RH

©Angelov - stock.adobe.com

La fonction publique d’État détient (enfin) les instructions gouvernementales pour faire face à l'évolution de la crise sanitaire. Et la territoriale ? Dans l'attente de précisions, elle doit composer avec celles-ci et le protocole sanitaire des entreprises. "Les employeurs ont la liberté d'appliquer ces textes comme ils l'entendent", indique le ministère de la Transformation et de la fonction publiques.