Le rôle du haut-commissaire au plan est défini

Gouvernement

Publié le 02/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 1er septembre institue un haut-commissaire au plan et définit ses fonctions.

Il est ainsi chargé d’animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’Etat et d’éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.

Pour cela, il dispose du concours de France Stratégie. Il est rattaché, pour sa gestion administrative et financière, au secrétariat général du Gouvernement.

Le haut-commissaire au plan sera nommé par décret en conseil des ministres.