Congés et aides après le décès d’un enfant : ce qui change

Agents publics

Publié le 02/09/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu RH

Au 1er juillet, le congé pour décès a été allongé de deux jours et celui de deuil, d'une durée de huit jours, a été créé. Décryptage du nouveau régime applicable.

Des autorisations d’absence liées à la parentalité et pour événements familiaux garantissent l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif et n’entrent pas en compte dans le calcul des congés payés annuels.

Les congés après le décès d’un enfant donnent lieu à une autorisation spéciale d’absence. La collectivité ne peut opposer aucun refus à l’agent public, aussi bien fonctionnaire que contractuel, qui demande à en bénéficier (code du travail, art. L.3142-2 et L.3142-4 ; loi du 6 août 2019, art. 45).

Congé pour décès

Depuis le 1er juillet 2020, les agents du secteur public touchés par le décès d’un ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Cet article est en relation avec le dossier