La rentrée des agents au temps du coronavirus

Crise sanitaire

Publié le 04/09/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Service réduit dans les médiathèques et les piscines, rush à l’action sociale, complications dans les crèches… Dans chaque collectivité, la rentrée se fait sous la contrainte du virus. Reportage à Montpellier, visages masqués, avec la volonté de faire au mieux pour les usagers.

Pour les visiteurs, c’est un choc. Dans la grande médiathèque Jean-Jacques-Rousseau, au cœur du quartier populaire de La Mosson, impossible de s’asseoir. Banquettes plates, cubes et chaises sont regroupés et ceints de longues bandes striées de rouge et de blanc. Pas de gros tapis ni de coussins. La magnifique ludothèque, ses grands espaces de jeux pour tous les âges ? Fermée. Les jeux vidéos, le multimédia ? Inaccessibles.

Fin août, en pleine recrudescence de l’épidémie de Covid-19 à Montpellier (272 100 hab.), l’objectif est que les gens entrent et ressortent rapidement après avoir rendu et emprunté livres, disques et DVD. Une situation qui dure depuis plus de deux mois.

Résultat : les locaux sont semi-déserts, l’ambiance est morose. « La médiathèque est dépouillée de ses coins cocooning, de tout ce qui permet la convivialité », admet Marianne Toqué, directrice de l’équipement culturel. Pour les agents, c’est une période compliquée, mais pas question de parler ou de se plaindre. « Le plus dur, c’est l’incertitude, la difficulté à se projeter, on doit s’adapter à des changements permanents, ce qui est fatigant et demande un vrai savoir-faire », glisse la directrice.

Affluence au CCAS

Même calme étrange à la somptueuse piscine olympique d’Antigone, dotée de deux bassins, un de 50 mètres et un à vocation ludique. Les animations, les jeux, les cours : tout est annulé. La capacité d’accueil est restreinte à 200 baigneurs en simultané. Frustrant pour les agents, dont les activités habituelles se sont réduites. « C’est un peu ennuyeux », reconnaît Patrick Autem, maître-nageur, qui prend son mal en patience et se borne aujourd’hui à de la surveillance.

A l’inverse, depuis quinze jours, c’est le « gros rush » au centre communal d’action sociale (CCAS). « Il y a un afflux majeur de personnes dans des situations très dégradées, qui ont perdu leur emploi ou dont la formation s’est interrompue », constate Leïla Etienne, cheffe de service de la plateforme « accueil ». Congés et RTT des agents ont été échelonnés et reportés pour faire face à la hausse de la fréquentation, et deux contractuels, recrutés.

La reprise se fait, visages masqués. On se raccroche aux yeux et aux voix au fil des rencontres. Comme partout, les guichets sont équipés de Plexiglas. Des marquages au sol, plus rarement des barrières, permettent d’indiquer les limites à respecter, les voies de circulation et le placement des deux passagers autorisés dans l’ascenseur. Des affiches résument les règles sanitaires que le vigile à l’entrée s’empresse de rappeler aux étourdis. Le gel hydroalcoolique est à disposition. Banal, désormais.

Difficile de se comprendre derrière un masque

Cependant, « face à un public en situation de handicap ou qui a des problèmes de compréhension, l’agent d’accueil, qui travaille derrière un hygiaphone en Plexiglas, descend son masque », explique Leïla Etienne. Car « les difficultés à se comprendre sont sources de mal-être et de violence », rappelle-t-elle.

Des salariés portent leur masque sans problème, d’autant plus qu’ils disposent d’un bureau individuel et peuvent alors l’enlever, mais d’autres en souffrent. « C’est insupportable », se désole un agent croisé au hasard, tandis qu’un collègue soupire : « On a chaud. » Il suffit d’avoir une audition affaiblie pour que masque et distanciation sociale détériorent la communication.

Côté convivialité, « c’est moins spontané, moins sympa », « quand on plaisante, on ne voit pas les sourires », regrette une autre agente. En résultent également des contraintes accrues dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), et plus encore dans l’aide et les soins à domicile. « En plus des équipements de protection individuelle à porter à chaque visite, les intervenantes appliquent tout un protocole de désinfection », souligne Leïla Etienne.

Dans les crèches, même vigilance, et même complexité. « L’organisation est plus rigoureuse », explique Annick Bonomeau, responsable de secteur, qui estime que les professionnelles sont bien rodées, toutes ayant suivi, à la sortie du confinement, une formation identique conçue et animée en interne par une équipe pluridisciplinaire (puériculture, psychologie, éducation).

Mot d’ordre : « Positiver les contraintes pour que les nouvelles dispositions soient simplement une autre manière de faire », poursuit-elle, et sauvegarder l’essentiel : la libre circulation des enfants, la variété des jeux, livres et outils de motricité… Et ce, malgré les masques en tissu que toutes portent désormais autant que nécessaire, Covid-19 oblige. « On prend les enfants dans les bras, on verbalise beaucoup plus, on capte le regard et on est plus expressif », décrit Laetitia Beldan, psychologue à la direction de l’enfance.

Dans cette « nouvelle vie », le lavage des mains est devenu un rituel parmi d’autres, accompagné d’une comptine et d’affichettes humoristiques, et le coronavirus, un sujet sur lequel les enfants sont invités à exprimer leur ressenti, si besoin à l’aide d’un kamishibai (petit théâtre en papier), conçu par des agents montpelliérains créatifs.

Chacun s’est adapté. « Tant pis si l’on doit porter des masques ! s’exclame Sophie Puigségur, assistante sociale dédiée au service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie, au CCAS. Je ne suis pas ravie d’en porter un, mais pour continuer de rendre visite aux familles, c’est obligatoire ! Alors, je le fais. Il ne faut pas craindre de rencontrer l’autre et ne laisser personne au bord du chemin. » Et si nécessaire, « pour les personnes âgées ou très fragiles, on pourrait faire le travail à distance. Elles me montreraient leur appartement avec une tablette, imagine-t-elle. Il y a des choses à inventer ! »

« Chacun s’est habitué aux gestes barrière » Jean-Paul Dayre, directeur général des services de Montpellier par intérim « Il n’y a pas, actuellement, le niveau d’alerte qu’on a connu au printemps. Le Covid-19, on vit avec. Les agents sont quasiment tous revenus au travail, ils sont informés et savent comment se protéger. Chacun s’est habitué aux gestes barrière, aux règles de circulation et d’organisation des réunions, même si certains ont un peu de mal à supporter le masque. On en a distribué deux en tissu par agent et on va en fournir quatre nouveaux. Il existe une cellule de veille de crise où les métiers sont représentés. En cas de suspicion et de test positif, l’équipe concernée s’appuie sur le service communal hygiène et santé, qui est en lien avec l’agence régionale de santé, et peut faire appel à la cellule qualité de vie au travail, ainsi qu’à des psychologues. »

Sur le télétravail, « un verrou a sauté » « Nous allons continuer les échanges réguliers, en visioconférence, avec la direction académique et les directeurs d’école. Avant, c’était compliqué de réunir tout le monde, on ne le faisait qu’une à deux fois par an », relève Jean-Paul Dayre, directeur général des services (DGS) par intérim de Montpellier, qui est notamment chargé de la réussite éducative. C’est l’un des nombreux signes de l’essor du numérique depuis le confinement. Côté télétravail, « cela a fait sauter un verrou », observe-t-il aussi, car, pendant le confinement, le mode « travail collaboratif à distance » a fait ses preuves en permettant « une très bonne productivité » et le parc d’outils mobiles s’est développé.

