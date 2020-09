Les salaires en baisse dans la fonction publique territoriale

Salaires

Un salaire brut en légère progression, mais une rémunération nette qui accuse un recul de 0,9 % sur un an. C’est la tendance qui se dégage de l’étude que l’Insee vient de livrer sur les salaires dans la fonction publique territoriale en 2018. Cette baisse met un terme à quatre années consécutives de hausse.

S’établissant en moyenne à 2 417 euros par mois en 2018, le salaire brut des agents territoriaux a progressé de 0,4 % en euros constants. Mais c’est une hausse en trompe l’œil, liée à la mise en place de l’indemnité spécifique à la fonction publique compensant la hausse de 1,7 point du taux de CSG au 1er janvier 2018.

Salaire net en recul

De fait, la rémunération nette moyenne a elle baissé de 0,9 % en euros constants sur un an, pour atteindre 1 963 euros mensuels. En cause pour l’Insee, une augmentation de l’inflation plus marquée en 2018 (+1,8 % contre +1 % en 2017), la hausse du taux de cotisation retraite pour les fonctionnaires de 0,3 point en 2018, l’absence de revalorisation du point d’indice, contrairement à 2016 et 2017 ou encore le report à 2019 de la poursuite de l’application du ...

