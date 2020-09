Finances locales

Comment les territoires d’outre-mer subissent la crise sanitaire

Publié le 01/09/2020 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Régions

D.R.

Avec la crise sanitaire et le confinement, les collectivités d'outre-mer font partie des territoires les plus impactés financièrement à cause de recettes fiscales fortement liées à l'activité économique. Et malgré les premières compensations de l'Etat, l'inquiétude demeure. Tour d'horizon de la situation dans plusieurs territoires ultramarins.

