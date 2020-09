Economie circulaire

L’Ademe remet les premier labels « économie circulaire » aux territoires

Publié le 04/09/2020 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

DR

L’Ademe a choisi de présenter son nouveau label et ses 16 premiers lauréats à l'occasion des 4ème Assises de l’Economie circulaire, les 7 et 8 septembre. Conçu par et pour les collectivités territoriales, le référentiel permet de structurer et d’évaluer les démarches. Il est pour l’instant qualitatif, avant d’évoluer vers des scores de performance.

