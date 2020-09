Modernisation des établissements de santé publics et privés : les crédits pour 2020

Santé

Une circulaire signée le 26 août délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2020, un montant de 25,2M€ de crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action relatif à la sécurisation des établissements de santé, un financement en crédits FMESPP de 25 millions d’euros par an est mis en place depuis 2017 pour l’ensemble du territoire sur la base d’appels à projet pilotés au niveau régional. Il s’agit dans cette circulaire de la quatrième tranche de ces financements. L’objectif est l’amélioration du maillage territorial des sites accessibles aux HéliSMUR et aux hélicoptères d’État ainsi que la sécurisation et le renforcement de l’accessibilité des aires de poser hospitalières existantes.