Des « sous-préfets à la relance » pour faire remonter les blocages dans les territoires

Crise économique

Publié le 31/08/2020 • Par Aurélien Hélias • dans : France

C'est la ministre de la Transformation publique, Amélie de Montchalin, qui en a fait l'annonce le 31 août. Ces fonctionnaires devront s'assurer de la bonne déclinaison du plan de relance dans le territoire et faire remonter à Paris d'éventuels "blocages". A charge pour eux de se coordonner avec les autres représentants locaux de l'Etat chargés de l'économie et d'être à l'écoute des collectivités...

Etat et collectivités locales

En 2009, c’était aux préfets de région qu’il incombait de réaliser le suivi territorial du Plan de relance national, plan lancé par le gouvernement Fillon et sous l’égide de Patrick Devedjian dans la foulée de la crise financière de 2008. En 2020, ce seront « des sous-préfets à la relance » qui seront nommés, alors que la stratégie de l’exécutif en la matière doit être dévoilée jeudi 3 septembre avec une semaine de retard sur la date initiale.

C’est la ministre de la transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin qui en a fait l’annonce dimanche 31 août sur l’antenne de France 3. « Sur le terrain, partout en France, le Premier ministre a décidé d’installer des sous-préfets à la transformation et à la relance », a-t-elle dévoilé.

Ceux-ci seront « De jeunes fonctionnaires » qui entreront en fonction « en … Lire la suite sur le site du Courrier des maires