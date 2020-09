La transformation réussie d’une ancienne épicerie-café en estaminet-cantine

Energie

Le village d'Oxelaëre, situé dans le Nord, a bénéficié d’un programme d’aide à la rénovation énergétique grâce auquel un projet original a vu le jour.

Chiffres-clés Financement : 800 000 €, dont 110 000 € de l’ex-fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, 139 000 € de la région Hauts-de-France, 120 000 € du département du Nord et 22 500 € au titre d’Actee, via le SIECF (rénovation énergétique).

Elle occupe une place de choix au centre du village flamand entre la mairie et la petite bibliothèque municipale : l’ancienne épicerie-café en briques rouges typiques du Nord doit ouvrir ses portes en novembre. Ce bâtiment ancien, acquis il y a quatre ans par la commune, fait l’objet d’un projet intergénérationnel original. Il accueillera, à l’issue des travaux, un estaminet (bar à la mode flamande) et un restaurant scolaire pour les 20 à 25 élèves de CM1-CM2 scolarisés dans le village.

Un prestataire privé gérera les deux activités. « Cela fait vingt-six ans qu’il n’y a plus de commerces ici, commente le maire, Stéphane Dieusaert. Nous voulions redynamiser le village et faire d’une pierre deux coups en créant un espace de convivialité et une restauration scolaire faite maison et non ...