Un service public local apporte des aides techniques aux personnes âgées ou handicapées

Publié le 10/09/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le CCAS de Lattes, dans l'Hérault, gère un centre gratuit d’information et de prévention sur la perte d’autonomie des seniors ou des personnes handicapées.

Chiffres-clés Budget : 400 000 € par an, financés par la ville de Lattes (180 000 €), le département de l’Hérault (90 000 €), la conférence des financeurs de la perte d’autonomie ou la CNSA (sur appels à projets, 100 000 €) et des activités (30 000 €).

L’Etape est le seul Cicat créé par un CCAS, la plupart de ses homologues étant portés par des associations ou des hôpitaux. Il a vu le jour à Lattes, en périphérie de Montpellier, en 2009, à l’initiative d’un adjoint au maire, Eric Pastor, kinésithérapeute, conscient de l’intérêt de ce service.

« Cela répond à des enjeux cruciaux : l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées, mais également le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et leurs apprentissages scolaires et professionnels, ainsi que la prévention des troubles musculosquelettiques des professionnels et des proches aidants », explique Cécile Chevalier, chargée de mission « aides techniques » à la CNSA. Le soutien aux personnes âgées représente deux tiers de l’activité de L’Etape et la ...

