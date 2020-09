Pauvreté : « Il y a d’innombrables possibilités de coopération associations-collectivités »

Entretien

Publié le 11/09/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

Fula Mesika, 36 ans, est salariée du secteur associatif et fraîche élue municipale à Epinay-sous-Sénart (Essonne, 12 760 hab.). Une double casquette qui lui permet d’être au plus près du terrain, avec la volonté, dit-elle, « de servir l’intérêt général ».

Vous êtes maire-adjointe en charge de l’enfance et de l’éducation d’Epinay-sous-Sénart depuis le 4 juillet, quel est votre regard sur la lutte contre la pauvreté ?

Quand on parle de pauvreté, on a tendance à réduire l’enjeu aux difficultés financières et alimentaires. Mais il y a un certain nombre de fragilités – isolement social, précarité professionnelle, difficultés parentales… – à prendre en compte pour une appréhension complète de la problématique, surtout dans le contexte actuel. A Epinay, sous le pilotage de Sami Hedjem, maire adjoint chargé des solidarités et des politiques sociales, nous menons cette réflexion de façon transversale.

Côté enfance-éducation, il y a fort à faire car c’est le point de départ. Dans une ville jeune où plus de la moitié des habitants vit dans ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier