Maintenu malgré la crise sanitaire, le festival littéraire se réinvente sur trois week-ends et en trois lieux

Culture

Publié le 03/09/2020 • Par Véronique Duvivier • dans : France, Innovations et Territoires

La communauté urbaine, à cause des contraintes sanitaires, a dû repenser l’organisation de Livres dans la boucle, une manifestation culturelle phare.

Chiffres-clés Fréquentation de l'édition 2019 : 32 500 visiteurs.

Budget : 400 000 €, dont la moitié financée par les partenaires.

Si tout va bien, la chanteuse et auteure Olivia Ruiz lancera, le 18 septembre, la 5e édition du festival littéraire Livres dans la boucle, organisé par la CU Grand Besançon métropole. Et c’est l’acteur Hippolyte Girardot, dans un hommage à Boris Vian, qui la clôturera le 4 octobre. En raison des mesures sanitaires, l’interco a choisi d’adapter plutôt que d’annuler la manifestation.

Celle-ci n’aura donc pas lieu durant un week-end sous le grand chapiteau planté sur la place de la Révolution, mais durant trois week-ends et en trois lieux. « Il nous fallait rester dans notre rang, dans le top 10 des festivals littéraires de France, et ne pas descendre en dessous de 150 auteurs », explique Christine Bresson, directrice de la communication de la CU et cheville ouvrière du festival.