L’éducation artistique et culturelle dans le flou

Jeunesse

Publié le 02/09/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

L’incertitude plane toujours sur la poursuite et la nature des activités « sport, santé, culture et civisme » en ce début de rentrée scolaire 2020.

La circulaire de rentrée du ministère de l’Education nationale était très attendue des acteurs de l’EAC. Allait-on y apprendre la pérennisation des activités « 2S2C », proposées dans l’urgence par le ministère, en mai, au plus fort de la crise sanitaire, pour accueillir davantage d’élèves sur le temps scolaire ? Ces activités, organisées par les collectivités après signature d’une convention avec l’Education nationale, n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les élus. Et les compensations de l’Etat (110 euros par activité et groupe de quinze élèves) étaient jugées totalement insuffisantes.

Publiée le 10 juillet, la circulaire de rentrée consacre l’importance des arts et de la culture, « pour la formation de l’esprit » et le « développement de la sensibilité des élèves ». Le ministre ...

