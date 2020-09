Accueil

Trois communes et leurs partenaires mobilisés afin de venir en aide aux femmes victimes de violences

Publié le 09/09/2020 • Par Géraldine Langlois • dans : Innovations et Territoires, Régions, Toute l'actu prévention-sécurité

Le 3 septembre 2019, signature du contrat de lutte contre les violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Ville de loos

Pour améliorer la détection et accompagner les victimes, Haubourdin, Emmerin et Loos travaillent au sein d'un large réseau local et vont former les professionnels.

