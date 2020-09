« Biomatériaux et bioplastiques sont des solutions qui fonctionnent pour valoriser les sargasses »

[INTERVIEW] ENVIRONNEMENT

Publié le 11/09/2020 • Par Juliette Vilrobe • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Nina Cudennec, ingénieure à l’Agence de la transition écologique (Ademe) en Guadeloupe jusqu’au 1er juillet, était chargée des questions liées aux sargasses. Plusieurs pistes sont à l’étude sur la valorisation de ces algues.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 2019 : conférence internationale sur les sargasses et salon international Sarg’expo des technologies de gestion des algues sargasses.

conférence internationale sur les sargasses et salon international Sarg’expo des technologies de gestion des algues sargasses. 2018 : plan national de lutte contre les sargasses.

plan national de lutte contre les sargasses. 2011 : premiers échouages massifs de sargasses dans les Antilles.

Les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique font face depuis plusieurs années à des échouages massifs de sargasses sur leurs côtes. Si la collecte de ces algues brunes est désormais organisée, reste le problème de leur traitement et de leur valorisation. Diverses pistes sont à l’étude : biomatériaux, énergie, transformation en charbon actif font partie des dossiers de recherche retenus dans l’appel à projets conjoint de différentes entités. Mais toutes ne sont pas viables sur le long terme.

Aujourd’hui, quelle valorisation est faite des sargasses ?

En Guadeloupe et en Martinique, la quasi-totalité des sargasses ramassées est stockée et épandue pour sécher et empêcher les émanations de gaz nocifs. La seule valorisation qui est faite, pour l’instant, c’est du cocompostage ...