Publié le 04/09/2020 • Par David Picot • dans : France

Déployé en juin dans 2 940 communes, le programme du ministère de l’Education nationale prévoyait notamment de s’appuyer sur les acteurs associatifs locaux. Rentrée des classes oblige, l’heure est aux résultats et aux perspectives.

Chiffres-clés 174 736 élèves ont participé aux sessions du dispositif « 2S2C », mises en place en France au mois de juin, sur la base du volontariat des collectivités comme des parents : 167 051 dans le premier degré et 7 685 dans le second. Pour rappel, la France compte 10,1 millions d’élèves, de la maternelle à la fin de collège. Source : mission « flash » sur la mise en place du dispositif « 2S2C » à l’école.

Nom de code : « 2S2C », pour « sport, santé, culture, civisme ». Un « dispositif en partenariat avec les collectivités locales pour que les enfants s’épanouissent », promettait sur les réseaux sociaux, le 20 mai, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale. Qu’en a-t-il vraiment été ?

Pour rappel, le « 2S2C » visait, en sortie de confinement et en période de retour à l’école, à assurer l’accueil, sur le temps scolaire, d’un maximum d’élèves. Et ce, dans le contexte d’un protocole sanitaire qui limitait à quinze le nombre d’élèves par classe. D’où cet enjeu de proposer aux élèves des « activités éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages en classe », comme l’indique le ministère de l’Education nationale sur son ...

