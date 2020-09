Le sport à l’école change de division

Jeunesse

Publié le 02/09/2020 • Par David Picot • dans : Dossiers d'actualité, France

Dans la perspective de Paris 2024, le gouvernement français veut 3 millions de pratiquants supplémentaires, pour créer une véritable « culture d’activité physique et sportive » dans le pays. Dont une bonne partie à l’école, où les ambitions en la matière semblent loin d’être concrétisées.

Question : quelle est la différence entre l’EPS (éducation physique et sportive) et le sport ? « L’EPS est la seule discipline obligatoire de la maternelle au baccalauréat », répond Véronique Eloi-Roux, doyenne du groupe « EPS » de l’inspection générale de l’Education nationale. « Elle vise, sur le temps scolaire, à transmettre aux jeunes l’envie de pratiquer, mais aussi les compétences et les connaissances pour cela. » Le sport ? « Il n’est pas obligatoire. Il est pratiqué pendant le temps libre, en club ou non. » Les encadrants sont également différents avec, d’un côté des professeurs des écoles dans le premier degré, des professeurs d’EPS dans le second. Et de l’autre, des éducateurs et animateurs sportifs, diplômés ou non.

Entre précision sémantique et jeux d’acteurs, la mise au point ...

