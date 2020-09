Accueil

Le fonds d’innovation sociale entre dans une seconde phase, malgré un bilan contrasté

Publié le 07/09/2020 • Par Louis Gohin • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Les régions subventionnent l’innovation sociale, mais peinent parfois à soutenir des projets qui nécessitent un investissement financier élevé. Leurs services d’économie sociale et de développement économique peuvent aider davantage les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, avec les services de l’Etat. En mutualisant des enveloppes avec Bpifrance et en s’appuyant sur le fonds européen de développement régional, les régions sont en mesure d’allouer des prêts ou des avances.

