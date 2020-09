Centres d’hébergement et de réinsertion sociale : les tarifs plafonds pour 2020

Social

Publié le 31/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

En application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, un arrêté du 19 août fixe en référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), ainsi que, pour les établissements dont les tarifs se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s’appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres collectivités d’outre-mer.

Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel fixé par l’autorité de tarification au titre de l’exercice 2019. La situation d’un CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds s’apprécie hors charges couvertes soit par des crédits non reconductibles, soit par des crédits « Stratégie pauvreté », soit par des subventions attribuées par d’autres administrations.

Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) que l’établissement met en œuvre, selon les clés de répartitions identifiées dans l’enquête nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (ENC AHI) réalisée en 2019 et validées en région.

Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d’accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l’établissement.

Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond correspondant. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements depuis la dernière enquête nationale de coûts.

Les CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse pour un ou plusieurs de ses GHAM le ou les tarifs plafonds qui lui sont applicables, reçoivent un financement égal au financement accordé en 2019, au titre de ce ou ces mêmes GHAM.

La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas échéant, complétée des financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS (ateliers d’adaptation à la vie active, etc.). La dotation globale de financement de l’établissement tient également compte le cas échéant des charges couvertes, soit par des crédits non reconductibles, soit par des crédits « Stratégie pauvreté », soit par des subventions attribuées par d’autres administrations, ainsi que des recettes en atténuation retenues au budget.

La situation des CHRS relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est appréciée au regard de la date de signature et des dispositions de ce contrat.

Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

En l’absence de transmission des données prévues par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, l’autorité compétente de l’Etat peut procéder à une tarification d’office de l’établissement.

Un arrêté du 19 août 2020 pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles fixe par ailleurs les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.