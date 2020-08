Avec le départ de Bolloré, quel avenir pour l’autopartage à Lyon et Bordeaux ?

Le groupe Bolloré cesse d’opérer le 31 août ses deux derniers services d’autopartage en France : Lyon et Bordeaux. Si les 374 voitures électriques déployées depuis 2014 par l’industriel breton dans ces métropoles trouveront sans doute preneurs, que deviennent les stations et les bornes de recharge ? Lyon Parc Auto devrait reprendre les stations, à Bordeaux, rien n’est encore décidé.

Deux ans après la résiliation par la mairie de Paris du contrat Autolib’ avec un déficit de de 233M€, cette fois, c’est le groupe Bolloré qui jette lui-même l’éponge à Lyon et Bordeaux. Le groupe qui avait signé des conventions d’occupation du domaine public avec les deux métropoles met définitivement fin le 31 août 2020 à Bluely (Lyon) et Bluecub (Bordeaux). Deux services de voitures électriques en autopartage déployés par sa filiale Bluecarsharing.

« Malgré tous nos efforts depuis plus de six ans, le manque de rentabilité du service, accentuée par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 nous amène à prendre cette difficile décision », indiquait le mail envoyé aux 15 000 inscrits – 10 000 à ...