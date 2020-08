Finances locales 2020 : ce qu’il ne fallait pas louper cet été

RATTRAPAGE

Publié le 28/08/2020 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Si vous vous étiez exilé tout l'été à la plage ou à la montagne, l'heure est désormais au rattrapage : le Club Finances vous a concocté un petit récapitulatif des actualités qu'il ne fallait pas rater ces trois derniers mois. De quoi attaquer du bon pied une rentrée qui s'annonce, comme de coutume, dense pour les finances locales !

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Rien de tel qu’une petite mise à jour après la pause estivale… Voici un condensé des actualités qui ont marqué les mois de juillet et août, pour être fin prêt pour la rentrée !

Réunis en commission mixte paritaire ce mardi 21 juillet 2020, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 avec quelques avancées pour les collectivités. Décryptage.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance a confirmé la baisse de 20 milliards d’euros des impôts de production en 2021 et 2022. Un casus belli pour les collectivités qui craignent de voir encore reculer leur autonomie fiscale.

Le tout récent Sommet européen ne s’est pas seulement entendu sur un plan de relance à 750 milliards €. Il a aussi défini le budget de l’UE pour 2021-2027 et ses différentes composantes, dont la politique de cohésion. Et a précisé quelques règles pour l’utilisation des Fonds structurels.

Le tribunal administratif de Paris vient de donner raison à trois départements qui demandaient à l’Etat de compenser financièrement les hausses du RSA entre 2013 et 2017. Si l’Etat devait rembourser tous les conseils départementaux, la facture s’élèverait à 4 milliards d’euros !

Des dérogations, des assouplissements, et des recommandations : la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale a présenté, mercredi 29 juillet, 13 propositions pour permettre aux collectivités de contribuer pleinement à la relance économique.

Les collectivités avaient, pour la première fois cette année, l’obligation de rendre publiques leurs dix plus hautes rémunérations. S’y sont-elles tenues ? Que révèlent les données publiées ? « La Gazette des communes » a enquêté, en data.

Le président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, a rendu son rapport au Premier ministre sur les pertes de ressources des collectivités dans le cadre de sa mission sur les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les finances locales. L’occasion de réclamer de nouvelles mesures d’aides pour les collectivités pour 2021.

Le gouvernement et les régions viennent de s’accorder sur une rallonge de 600 millions d’euros pour compenser une partie des pertes de crise du coronavirus et permettre à ces collectivités d’être des acteurs clés de la relance. L’accord signe aussi la suppression de la part régionale de la CVAE et son remplacement par une fraction de TVA.

Les aides à domicile bénéficieront d’une prime de 1000 euros a annoncé le président de la République. Il a aussi confirmé qu’un projet de loi Autonomie serait finalisé d’ici la fin de l’année avec un « Laroque de l’autonomie » lancé à la rentrée.

Lors des installations des conseils municipaux et communautaires, le vote des indemnités a donné lieu à des communications sur les baisses, ou des mécontentements à l’occasion de hausses.

Pendant la trêve estivale, le Sénat a affuté ses arguments et ses préconisations pour que le futur plan de relance comprenne un volet sur le patrimoine. Les sénateurs veulent conjurer « le spectre d’une crise durable » dans ce secteur.

En vue du plan de relance, les professionnels du spectacle vivant subventionné ont adressé le 23 juillet une note commune au Premier ministre et à la ministre de la Culture. Dans ce document, ils demandent à l’Etat de préserver le budget des collectivités, afin de leur permettre de soutenir financièrement le spectacle vivant.

Dans un courrier adressé aux associations d’élus, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt dévoilent le dispositif prévu dans le plan de relance pour baisser de 10 milliards les impôts de production. Comme prévu, la CVAE sera divisée par deux, mais la CFE et la TFPB des entreprises seront également affectées.

Alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné de nombreuses dépenses supplémentaires aux collectivités, le ministre chargé des Comptes publics et la ministre de la Cohésion des territoires, Olivier Dussopt et Jacqueline Gourault, viennent de publier une circulaire permettant de lisser ces charges sur cinq ans et d’évaluer les surcoûts. La Gazette vous décrypte ce texte réclamé depuis plusieurs mois par les associations d’élus.