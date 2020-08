Une rentrée sous le signe de l’incertitude

Education

Publié le 28/08/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Pour préparer la rentrée scolaire sereinement, les collectivités auraient souhaité davantage de concertation avec l’Etat pendant l’été, afin de tirer les enseignements de trois mois de crise sanitaire.

Si le virus du Covid-19 a totalement bousculé le dernier trimestre de l’année scolaire, il a créé également de nombreux questionnements pour cette rentrée. « Nous sommes inquiets », admet Etienne Chaufour, directeur chargé de l’éducation au sein de France Urbaine. Et cette inquiétude, partagée par toutes les associations d’élus locaux, porte aussi sur la capacité de l’Etat à donner des directives claires dont les territoires pourront s’emparer pour préparer une rentrée placée sous le signe de l’incertitude.

La traditionnelle circulaire de rentrée n’a été publiée que le 10 juillet et le plan de continuité pédagogique « dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes », une semaine plus tard. Enfin, début août, une version moins stricte du protocole sanitaire a été mise en ligne en toute discrétion, correspondant à l’allégement demandé par le Haut Conseil de la santé publique. Allègement sur lequel le ministère est finalement revenu fin août pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire. Lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée scolaire, le 26 août, le ministre de l’Education nationale a tenté de rassurer, en reprécisant les règles : le port du masque est obligatoire pour tous les adultes, y compris en maternelle, et pour les enfants à partir du collège, le brassage des élèves doit être évité, et les règles de distanciation sociale au maximum respectées.

Rentrée scolaire sous le sceau du rattrapage

Ordres et contrordres

Le 1er septembre, il est donc prévu un accueil de tous les élèves ...

Références Fiche 1.3 du plan de continuité pédagogique « Quelles modalités d’organisation pédagogique ? Comment articuler les différents temps ? », à retrouver sur Eduscol : bit.ly/2D4SeSy

