Management : l’anticipation se joue aujourd’hui

Prospective

Publié le 28/08/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Réunis à La Rochelle jeudi 27 août lors d’une session extraordinaire, les membres du club prospective de l’Association des directeurs généraux des communautés de France se sont interrogés sur la manière de manager et gouverner l’anticipation. Temps forts.

« Et maintenant ? Quelles évolutions et quelle organisation ? », c’est sous ce thème que le club prospective de l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) réunit ses membres à La Rochelle pendant deux jours, les 27 et 28 août.

La question du management et de la gouvernance de l’anticipation était au menu des échanges de ce jeudi après-midi, avec en ouverture de table ronde Samira Ouardi, chercheuse et administratrice territoriale en contrat de mission à l’établissement public territorial Est Ensemble.

C’est, selon elle, en s’inspirant des « espaces informels » et des « indisciplines », qu’incarnent par exemple les ZAD (zones à défendre), qu’il est possible de réinventer les politiques publiques et de penser demain.

« Il faut regarder l’informel comme une réponse ...

