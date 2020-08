Comptabilité

La circulaire sur la prise en compte des dépenses du Covid-19 enfin publiée

Publié le 28/08/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu juridique, Actualité Club finances, France, TO non parus au JO

©Adobe-Stock

Alors que la pandémie de Covid-19 a entraîné de nombreuses dépenses supplémentaires aux collectivités, le ministre chargé des Comptes publics et la ministre de la Cohésion des territoires, Olivier Dussopt et Jacqueline Gourault, viennent de publier une circulaire permettant de lisser ces charges sur cinq ans et d'évaluer les surcoûts. La Gazette vous décrypte ce texte réclamé depuis plusieurs mois par les associations d'élus.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Finances locales