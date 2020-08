Retrouvez l'essentiel de l'actualité de ces dernières semaines sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Energies (un peu) renouvelées – Un article d’Actu-Environnement revient sur le bilan 2020 des énergies renouvelables présenté cet été par le ministère de la Transition écologique. Si, globalement, la production d’énergies renouvelables progresse dans toutes les filières, elle ne suit pas les objectifs fixés par la PPE [lire aussi notre article]. Pour l’année 2019, les élèves les plus appliqués sont la méthanisation (qui a réalisé 36% de son objectif) et les pompes à chaleur (31%). L’article souligne aussi que l’éolien en mer tarde à démarrer alors que la PPE prévoit une capacité installée de 2,4 GW en 2023. Enfin, la consommation d’énergies renouvelables ne correspond qu’à 17,2% de la consommation totale, en deçà des 23% fixés par la Commission européenne pour 2020.

Une goutte à l’amer – Selon l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), cité par Environnement magazine, l’état du littoral s’améliore mais « il reste des points de vigilance particuliers ». L’Ifremer, qui mesure les différents types de pollution, relève ainsi un fort niveau de bactérie de type Escherichia coli près des zones de production de coquillages et note que les eaux côtières en Manche, mer du nord ou Bretagne souffrent encore de l’activité agricole. Et si les niveaux de contamination autour des zones portuaires baissent, ils subsistent toujours. Dans le même temps, l’institut s’associe à l’Inrae pour une étude chargée de détecter l’éventuel passage de pesticides dans le milieu marin.

Train-train quotidien – A quelques jours de la rentrée, la Région Sud met en place un dispositif d’accompagnement du télétravail et de relance de la fréquentation des TER. Comme l’explique Le Dauphiné Libéré, la région adapte ses abonnements TER en permettant aux usagers d’effectuer un nombre limité de trajets domicile-lieu de travail. Cela permet, selon la Région, d’offrir une plus grande flexibilité aux travailleurs tout en garantissant le droit à la participation de l’employeur de 50% sur le titre de transport [lire aussi notre article].

ICPE – Le ministère de la Transition écologique met actuellement en consultation publique un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Comme le précise Actu Environnement, cela concerne notamment certains systèmes de récupération de chaleur – en particulier ceux par dispersion d’eau dans des fumées. Le ministère s’appuie en effet sur l’exemple d’un condenseur par voie humide d’une chaufferie collective qui avait été à l’origine d’un cas groupé de légionelloses.

Du vélo à la chaîne – Elaborer un plan vélo ou concevoir et signaler des aménagements et des itinéraires cyclables, tel est le programme des journées de formation proposées par le Cerema cet hiver. Environnement magazine précise que ces formations, à destination des agents des collectivités, des responsables de la mobilité et de l’aménagement de l’espace public, doivent permettre d’appréhender une politique cyclable durable.

Information piquante – Le magazine Capital se fait l’écho d’une initiative de l’agence américaine pour l’environnement qui autorise le lâcher de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés en Floride. Le but de cette expérience est que ces mâles, porteur d’une protéine tueuse, se reproduisent avec les femelles pour en diminuer le nombre dans la nature [lire aussi notre article].

Du beau, du bon et du bio – Brest métropole annonce, dans un communiqué, que, à la rentrée scolaire, 60% des aliments servis dans les cantines locales seraient issus de l’agriculture biologique. Depuis 2007, la métropole a développé une filière bio et locale qui doit lui permettre d’atteindre 80% de bio dans les cantines d’ici 2022.

Bois de construction – La ville de Sydney (Australie) s’apprête à accueillir la plus haute tour hybride en bois au monde. Comme le détaillent Les Cahiers techniques du bâtiment, cette tour, haute de 180 mètres, sera constituée d’une structure bois, de fenêtres en verre, de béton et d’un exosquelette en acier. Terrasses plantées dans tout le bâtiment et des panneaux solaires complèteront l’édifice.

Nouvelle vague – C’est une première en France : la ville de Cannes a mis en place une signalétique (panneaux, autocollants sur le bitume) pour aider les habitants en cas de tsunami. Comme le rappelle 20 Minutes, la Côte d’Azur avait été frappée par un tsunami en 1979. Cette signalétique doit permettre de guider les passants et de leur indiquer des refuges sécurisés.

Et aussi…

A Bagneux, ateliers et activités prévus autour de l’urbanisme transitoire n’ont pas attiré le public [Le Parisien] ;

A Clermont-Ferrand, le Cerema mène une étude pour lutter contre les îlots de chaleur [France 3] ;

Dans le Doubs, des puits de captage sont en cours d’aménagement pour remplacer ceux qui, aujourd’hui, ne répondent plus à la législation sur l’eau [Est républicain] ;

A partir de lundi, la métropole nantaise, 6e ville de France, passe en zone 30 km/h. Hormis certains axes structurants, environ 600 km seront concernés. [Nantes métropole].