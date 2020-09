Internet et accessibilité

Trois lois et une directive européenne organisent l’obligation de l’accessibilité d’internet aux personnes handicapées. Complétées par une norme internationale et un référentiel général, la mise en accessibilité des sites Web ne manque pas d’outils réglementaires.

Par Soraya Kompany, architecte-urbaniste

Droit à internet pour tous

L’accès à l’information est un droit reconnu à tous. L’accessibilité des outils de communication, tel qu’internet est la condition pour que l’information puisse atteindre le plus grand nombre y compris les personnes handicapées. Mais internet n’est pas uniquement un outil de communication au sens étymologique du mot c’est-à-dire « transmettre des informations ou des connaissances à quelqu’un ». Internet est aussi un outil de travail, d’éducation, de loisir, de contact, un outil pour effectuer ses démarches administratives, personnelles, etc. Internet et ses interfaces sont des moyens pour faciliter la vie à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, communiquer et accéder à certains services.

Si le numérique est ...