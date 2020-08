Départements classés en zone rouge : quelles conséquences locales ?

Covid 19

Publié le 27/08/2020 • Par Alexandre Léchenet Léna Jabre • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Confinement localisé, restriction d'accès aux établissements recevant du public, suspension des activités scolaires, des formations et des concours.... Alors que la propagation du virus s'accélère, la Gazette passe en revue les conséquences possibles d'une classement en zone rouge Covid.

Lors de sa conférence de rentrée tenue le jeudi 27 août, le Premier ministre Jean Castex a fait le point sur la progression de l’épidémie de Covid-19 et a annoncé le passage en zone rouge (c’est-à-dire une zone de circulation active du virus) de 19 départements. Rejoignent ainsi Paris et les Bouches-du-Rhône (classés en zone rouge par le décret du 13 août) : la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Loiret, la Sarthe, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, la Guadeloupe et la Martinique. En Guyane et à Mayotte, l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur.

Le classement en zone de circulation active du ...