Covid-19 : le spectacle vivant face à l’incertitude d’un passage en zone rouge

Coronavirus

Publié le 27/08/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le nombre croissant de départements en « zones de circulation active » du virus de la covid-19 est une mauvaise nouvelle pour les gestionnaires de salles de spectacle et de concert. Plus largement, c'est l'ensemble du spectacle vivant qui va devoir vivre avec cette éventualité au cours des prochains mois.

Depuis ce 27 août, Paris et les Bouches-du-Rhône ne sont plus les seuls départements considérés comme des « zones de circulation active » du coronavirus. 19 autres départements (1) les ont rejoints. Cette décision annoncée par le Premier ministre Jean Castex lors d’une conférence de presse sur la situation sanitaire, tenue avec Olivier Véran, ministre de la santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de la Santé et de l’Education nationale, et des sports, a de multiples conséquences sur de nombreux secteurs d’activités. Le spectacle vivant figure parmi les plus touchés.

Levée de la distanciation physique : faux espoir en zone rouge

Dans ces 21 départements, la levée de la distanciation physique dans les salles (au moins un fauteuil vide entre deux spectateurs), annoncée le 26 août par le ...

