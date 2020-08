Covid-19 : de plus en plus d’Ehpad se reconfinent

Crise sanitaire

Publié le 27/08/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Alors que 21 départements sont désormais placés en vigilance rouge de circulation du Covid-19, la situation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se dégrade.

« L’objectif est de tout faire pour éviter un reconfinement global », a martelé le Premier ministre Jean Castex, lors d’une conférence de presse en compagnie du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et du ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, le 27 août. Néanmoins, 19 nouveaux départements, en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône, ont été placés en zones de circulation active du virus et les membres du gouvernement ont rappelé que le nombre de cas continue d’augmenter depuis juillet.

Si le nombre d’hospitalisations et de décès reste bas, les craintes pour les personnes âgées s’accroissent. Le Premier ministre a ainsi recommandé que les grands-parents évitent de venir chercher les enfants à l’école à ...

