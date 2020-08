Rentrée hyperactive pour l’Afigese

Evenement

Publié le 27/08/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Trophées de l'Innovation maintenus et ouverts à candidatures jusqu'au 30 septembre, journée de rencontres et anniversaire de ses 20 ans le 26 novembre, travail tout azimut de ses groupes de travail en appui à la crise de la Covid, l'Afigese, association des financiers, gestionnaires, évaluateurs et des managers des collectivités fait feu de tout bois. Sa présidente Françoise Fleurant-Angba détaille les chantiers du second semestre 2020.

Pour l’Afigese, comment va se dérouler la rentrée dans ce contexte de crise ?

Françoise Fleurant-Angba : En raison de l’annulation des Assises 2020 qui devaient se tenir mi-septembre, nous tenions à ce que l’Afigese puisse contribuer à nourrir les réflexions sur cette période inédite au travers de ces séances de retours d’expériences et d’analyses d’experts. Ainsi, une série de webinaires va se tenir pendant tout le second semestre pour apporter des éclairages sur la gestion de la crise et ses impacts sur les collectivités territoriales en matière financière et d’organisation. Le premier se tiendra le 24 septembre à 16h avec une revue de conjoncture des finances locales et fera intervenir deux experts, Luc Alain Vervisch, Directeur des études de la Banque Postale et Thomas Rougier de l’OFGL . Ces séances se concluront par une Journée de conférence à Paris à l’occasion du 20ème anniversaire de l’association qui se tiendra le 26 novembre où nous serons heureux de pouvoir inviter l’ensemble des adhérents de l’Afigese ainsi que ses partenaires pour une journée à la fois studieuse et conviviale, dont le programme est en cours de préparation.

Malgré l’annulation des Assises, vous maintenez le Prix de l’Innovation. Quelles sont les modalités de participation et comment seront récompensés les lauréats ?

Toutes les strates de collectivités et d’établissements publics sont invitées à candidater au Prix de l’Innovation organisé en partenariat avec La Gazette des Communes et la Société Française de l’Evaluation. Le trophée récompense les démarches innovantes dans quatre catégories : les finances locales, le contrôle de gestion, l’évaluation des politiques publiques et les démarches managériales et organisationnelles. Les dossiers sont à remettre avant le 30 septembre dont toutes les modalités d’inscription sont précisées sur notre site internet. A titre d’exemple, Lorient Agglomération a été récompensée grâce à sa démarche visant à consolider les relations entre l’agglomération et les communes, afin de contribuer à la structuration d’un axe du projet d’administration. A travers des outils comme le design-thinking, l’agglomération a décidé de co-construire avec les communes un process d’information, de concertation et de communication afin de faciliter la diffusion de l’information, permettant ainsi aux élus et agents au contact des usagers de disposer de toutes les informations nécessaires. C’est une démarche répondant tout à fait aux critères de transposabilité à d’autres collectivités et de communication auprès des citoyens. La remise des prix se tiendra lors de la Journée Anniversaire de l’AFIGESE le 26 novembre à Paris.

Quels sont les thématiques prioritaires sur lesquelles se concentrent les groupes de travail de l’Afigese ?

La crise sanitaire n’a pas été un obstacle à la poursuite des travaux des groupes qui ont maintenu leurs échanges en cette période particulière. Entraide, débats, partage d’expérience, suivi des productions en cours… Les sujets n’ont pas manqué.

Les 2ème et 3ème projets de loi de finances rectificative en lien avec la crise sanitaire ont occupé une bonne place dans les échanges du groupe de travail Fiscalité et Dotations. Ces discussions ont mené à la rédaction de deux mémorandums afin d’alerter sur les conséquences de certaines mesures débattues au Parlement. En particulier, le groupe a souhaité réagir à l’article 17 du 3ème projet de loi de finances rectificative sur l’exonération de taxe de séjour au réel au titre de 2020 et ses conséquences.

Le groupe Tarification et Calcul de Coût s’est penché sur les budgets des collectivités qui ont été très impactés par la crise sanitaire compte-tenu des conséquences sur les recettes (tarifaires et fiscales) comme sur les dépenses. Cette situation particulière a également permis de débuter des réflexions sur la refonte des politiques tarifaires dans les collectivités.

Le groupe de travail Qualité des Comptes et Certification participe régulièrement aux différents travaux du Comité de Fiabilité des Comptes Locaux et au Conseil de normalisation des comptes publics. Afin de rappeler et synthétiser les positions défendues lors de ces travaux, le groupe a publié un mémorandum. Il concerne principalement le recueil des normes du secteur public local et rappelle l’impératif de simplification, d’enrichissement et de lisibilité des états. Il insiste sur les spécificités et contraintes relatives aux collectivités territoriales qui ne permettent pas l’élaboration d’une norme comptable identique à celles des autres établissements publics nationaux.

L’AFIGESE a été sollicitée à plusieurs reprises ces derniers mois sur les thématiques d’évaluation des politiques publiques et de pilotage par des instances de l’Etat (inspection générale de l’Administration, Conseil d’État). Cela renforce le positionnement de l’association sur ces sujets centraux.

Aussi, l’approche environnementale de l’action publique s’invite dans les discussions des groupes, en particulier dans les thématiques finances (recours à l’emprunt « vert », financement de la transition écologique). Ces sujets répondent à des enjeux fondamentaux de plus en plus prégnants, au cœur des préoccupations des citoyens. C’est donc tout naturellement que ces réflexions se sont imposées aux groupes de travail concernés.