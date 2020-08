Montréal veut identifier et limiter le plus possible les biais des algorithmes

Publié le 27/08/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Au Canada, pour optimiser ses politiques publiques, la ville de Montréal souhaite maîtriser les « boîtes noires » des algorithmes qu'elle sera amenée à utiliser.

La ville de Montréal entend mettre l’intelligence artificielle (IA) au service de certains grands projets urbains sur lesquels elle gardera la main. « Nous souhaitons avoir le contrôle sur les données d’entrées et sur l’entraînement des algorithmes. Nous voulons être sûrs que les biais soient les plus limités possibles, et identifiés par la ville », indique Jean-Martin Thibault, directeur et architecte en chef des technologies de l’information à la ville de Montréal.

« Tant qu’à avoir une boîte noire, on veut qu’elle nous appartienne et que l’on connaisse ses points d’entrées », renchérit Martin-Guy Richard, directeur de la sécurité de l’information de la ville. Montréal a ainsi décidé de miser sur les marchés de niche qui ...