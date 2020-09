Du PEP’s pour accompagner les retraites

Publié le 08/09/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pour simplifier la gestion complexe des retraites, la Caisse des Dépôts, créateur de plateformes numériques d’intérêt général, a entièrement refondu et modernisé son offre de services en ligne. Tour d’horizon des nouvelles fonctionnalités.

Retraites, solidarité, formation professionnelle, handicap : la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des Dépôts (CDC) accompagne les parcours de vie des Français.

Gestionnaire de retraite publique, la DRS c’est 7,5 millions de cotisants et un retraité sur cinq, soit près de 4 millions de pensionnés en France. Partenaire historique des employeurs publics et opérateur de référence des régimes publics, la CDC a développé de nombreux services en ligne d’intérêt général dont l’objectif est de faciliter la gestion de la retraite des agents publics.

Un accès unique

Aujourd’hui, ces services en ligne se trouvent réunis, au sein d’une nouvelle plateforme numérique multifonds, sécurisée et gratuite. Après MonCompteFormation, et « Mon Parcours Handicap », ce portail baptisé PEP’s (Plateforme Employeurs Publics) illustre le savoir-faire de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts pour concevoir des plateformes numériques d’intérêt général.

Ouvert à quelques 63 000 employeurs publics et près de 110 000 utilisateurs, PEP’s donne accès à une trentaine de services en ligne afin de réaliser des actes de gestion sur l’ensemble des domaines de la retraite, de la solidarité, du handicap et de la formation que couvre la CDC, dont le régime de base des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la CNRACL et celui des agents non-titulaires : l’Ircantec. « Les employeurs publics pourront désormais accéder plus facilement aux données dont ils ont besoin via cette plateforme, grâce notamment à une logique par finalité de service, et non plus par régime », affirme Michel Yahiel, directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts.

Simplifier la gestion et accompagner les utilisateurs

Au menu de la plateforme PEP’s qui est opérationnelle depuis le 8 juin, une palette d’outils permet de simplifier et d’améliorer concrètement le service rendu aux employeurs publics en les aidant à remplir leurs obligations auprès de la dizaine de régimes différents qui existent actuellement. Pour y parvenir, plusieurs axes ont été développés. A commencer par l’ergonomie générale de la plateforme. Fini l’accès régime par régime. Dès la page d’accueil, on accède désormais au tableau de bord général qui regroupe les services sous des thématiques clairement identifiables (Carrière, Droits à pension, Cotisations, Déclarations…). Il suffit alors de cliquer sur celle de son choix pour afficher les différents services qui lui sont associés. Autre nouveauté, la possibilité pour chacun de personnaliser sa page d’accueil afin d’accéder directement à ses contenus favoris. De quoi fluidifier la navigation entre les diverses rubriques et faciliter le traitement des quelques 12 000 actes de gestion qui sont réalisés en moyenne chaque jour sur la plateforme.

Dans le souci d’accompagner au mieux chaque utilisateur, « les procédures d’inscription de l’employeur, de connexion des utilisateurs et de gestion des habilitations ont été très largement simplifiées », indique la Caisse des Dépôts. Ainsi, les utilisateurs qui en ont besoin peuvent télécharger un « kit d’accompagnement », et utiliser un formulaire de contact ainsi qu’un numéro d’appel unique. A noter également que la nouvelle plateforme autorise la récupération éventuelle des identifiants et des mots de passe sans passer par l’assistance hotline.

Vers encore plus de services

Prochaine étape, enrichir la plateforme de nouvelles fonctionnalités afin de simplifier davantage les démarches des employeurs publics. Il sera ainsi possible d’assurer le suivi des utilisateurs, de bénéficier d’une messagerie sécurisée et de déposer des pièces jointes, d’accéder simultanément à plusieurs comptes employeurs en toute facilité ou encore de profiter d’outils d’aide à la navigation et à la recherche de documents juridiques ou de publications officielles. Par ailleurs, PEP’s proposera dès l’automne de nouvelles options avec notamment un nouveau service d’immatriculation multifonds qui permettra à l’employeur de faire une nouvelle demande de contrat en ligne ou encore pour les employeurs relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière, d’accompagner leurs agents dans leur décision de valider ou non, à l’aide d’un simulateur, les périodes de non titulaires au régime de la CNRACL. Autant d’outils en ligne qui visent à faciliter les multiples actions que doivent réaliser chaque jour les employeurs publics.

PEP’s en quelques chiffres depuis la mise en production le 8 juin dernier, au 24 juillet, en près de 2 mois : 46 000 utilisateurs actifs chez plus de 33 000 employeurs.

10 000 connexions à la plateforme par jour en moyenne.

3 000 créations de comptes utilisateurs (6 000 sur l’ensemble de l’année 2019).

Près de 50 000 opérations réalisées par les employeurs par semaine en juin (+8% par rapport à juin 2019) sur les 30 services disponibles. Quelques chiffres clés de la direction des retraites et de la solidarité : RETRAITE au 31 décembre 2019 : 1 retraité sur 5 en France 3,9 millions de retraités

au 31 décembre 2019 : MON COMPTE FORMATION au 22 avril 2020 34 millions de comptes personnels de formation 211 316 formations différentes

au 22 avril 2020 Pour en savoir plus : retraitesolidarite.caissedesdepots.fr

Contenu proposé par la Caisse des Dépôts.