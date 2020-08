Municipales 2020 : convocation des électeurs en Guyane le 18 octobre

Municipales 2020

Publié le 27/08/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

D’après un décret du 26 août, les électeurs des communes guyanaises d’Awala-Yalimapo, Iracoubo, Matoury, Papaichton, Remire-Montjoly et Roura sont convoqués le dimanche 18 octobre 2020 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et d’élire les conseillers communautaires représentant ces communes au sein des organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération.

Les électeurs de la commune guyanaise de Saül sont convoqués le même jour en vue de pourvoir les sièges du conseil municipal vacants à la date de publication de ce décret.

Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 11 septembre 2020 sans préjudice de l’application de l’article L. 30 du code électoral.

Pour l’application de l’article R. 41 du code électoral, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale).

Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 25 octobre 2020 dans les communes où il devra y être procédé.