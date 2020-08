Bien-être au travail : participez à notre enquête 2020 !

Enquête en ligne

Publié le 27/08/2020 • Par La Rédaction • dans : A la une emploi, Actu Emploi, Actu juridique, Actu prévention sécurité, Actualité Club finances, Actualité Club Techni.Cités, France, Toute l'actu RH

La Gazette des communes réalise comme chaque année depuis 11 ans son baromètre sur le bien-être au travail dans la fonction publique territoriale et les collectivités locales auprès de tous les agents. Participez à notre édition 2020 !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Baromètre 2020 Accédez au questionnaire, anonyme et sécurisé

A l’occasion de la 11ème édition du baromètre du bien-être au travail dans la fonction publique territoriale, La Gazette des communes, en partenariat avec la MNT, donne le coup d’envoi de l’édition 2020.

Cette enquête enrichira nos connaissances sur le bien-être des agents publics territoriaux, dans un contexte très incertain, marqué par la crise sanitaire, mais aussi, dans les communes et intercos, l’arrivée d’une nouvelle génération d’élus, à l’occasion d’élections municipales hors normes, et par la poursuite des politiques de restrictions budgétaires et de recrutements.

Chaque année, notre enquête reçoit près de 5 000 réponses, et permet de mesurer avec précision le ressenti des agents sur leur carrière, leur perception des valeurs du service public et leurs idées d’amélioration de leur bien-être au travail.

Cette enquête est strictement anonyme et ne vous prendra que quelques minutes. Les résultats de cette étude seront présentés prochainement dans la Gazette des communes (magazine et site Internet).

Pour répondre à l’enquête, accédez au questionnaire, anonyme et sécurisé.

N’hésitez pas à faire passer le lien de l’enquête à vos collègues !

Nous vous remercions d’avance pour participation.

La Rédaction